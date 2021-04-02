Російський комік зібрався незаконно приїхати в Україну: прикордонники відреагували

Російський комік Іван Абрамов, який раніше незаконно відвідував окупований Крим, зібрався на гастролі в Україну. Державна прикордонна служба отримала відповідну інформацію і вже "готова зустріти громадянина РФ".

Як розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко, всі порушники, які перетинають територію Криму, будуть залучатися до відповідальності. Про це пише "Українська правда".

"Роботу щодо їх встановлення Державна прикордонна служба разом з іншими органами веде постійно. Ми вдячні всім, хто допомагає викривати таких осіб. Інформацію від представництва президента щодо цього громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України", – сказав Демченко.

Зазначається, що Абрамов запланував гастролі у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Абрамов запланував гастролі у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі Instagram/Іван Абрамов

Коротко про знаменитість:

Іван Абрамов – комік-інтелігент, музикант, резидент шоу "Stand Up", колишній КВНщик (грав у команді "Парапапарам").

Багато жартує про знаменитостей, політиків і повсякденне життя.

"Фішкою" Абрамова стали музичні номери, які містили пісні, пародії, гру на синтезаторі та гітарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські прикордонники заборонили в'їзд у країну російській акторці Розі Хайрулліній, яка незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію Крим. Знаменитість затримали в аеропорту "Бориспіль".