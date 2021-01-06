'Різдвяна історія з Тіною Кароль': де і коли дивитися святковий концерт

У четвер, 7 січня, на телеканалі "1+1" о 23:45 покажуть мюзикл під назвою "Різдвяна історія з Тіною Кароль ". Це мультижанрове шоу, яке об'єднує музику, культуру і соціальну місію.

Учасниками стали відомі особистості. Серед них артисти, спортсмени, політики, громадські діячі і талановиті діти. Детальніше про шоу – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, головний герой фільму (переможець проєкту "Маленькі гіганти" Женя Лебедин) знайшов під ялинкою подарунок – книгу, яка переносить його в фантастичний світ, повний любові та тепла.

У цьому світі казка переплітається з реальністю, а традиції з сучасністю. Тіна Кароль постане в образі матері, носія української традиційної культури.

Завдяки їй глядачі можуть насолодитися старовинними українськими колядками в новому виконанні.

Однією з особливостей фільму є те, що деякі кадри знімали на території Софії Київської – унікальної і неповторно прекрасної архітектурної пам'ятки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль, яка відмовилася від концертів у новорічну ніч, щоб провести свято з сином Веніаміном, виступила на приватній вечірці в Карпатах.