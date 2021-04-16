Рікі Мартін з'явився на публіці в модних луках. Фото

Відомий пуерторіканський поп-музикант Рікі Мартін в четвер, 15 квітня, прийшов на Latin American Music Awards 2021 у стильних вбраннях.

На заході знаменитість продемонстрував одразу два образи. Відповідні фото опубліковано у Мартіна на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, співак для виходу у світ обрав біле пальто, сині штани і сорочку на ґудзиках, з-під якої визирало намисто, а на вусі артистка була сережка.

Потім зірка виступив на сцені разом з колумбійським виконавцем Карлосом Вівесом. У кадрі Мартін позував у білосніжному образі – мішкуватих штанях і довгому піджаку.

Коротко про знаменитість:

Рікі Мартін – пуерторіканський поп-музикант, актор і письменник. Мартін почав свою кар'єру в 12 років в хлоп'ячому поп-гурті "Менудо".

Після п'яти років, проведених в гурті, він випустив кілька іспаномовних альбомів у 1990-х.

6 серпня 2008 року Мартін став батьком двох хлопчиків-близнюків, Маттео і Валентино, народжених від сурогатної матері.

29 березня 2010 року Мартін публічно заявив про свою гомосексуальність у пості на його офіційному сайті.

З квітня 2016 року музикант зустрічається зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. У листопаді того ж року вони оголосили про свої заручини.

У січні 2018 року Мартін повідомив, що він та Йосеф офіційно одружилися.

31 грудня 2018 року Мартін і Йосеф оголосили про те, що в них народилася донька Люсія Мартін-Йосеф.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Рікі Мартін здивував шанувальників зміною іміджу. Так, чоловік пофарбував бороду в платиновий блонд і освітлив волосся.