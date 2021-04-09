Пугачова записала зворушливий кліп до фільму "Чорнобиль". Відео

Відома радянська і російська естрадна співачка Алла Пугачова випустила кліп до фільму "Чорнобиль", в якому продемонструвала емоційне прочитання вірша Тетяни Снєжиної "Ми в цьому житті тільки гості".

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів її чоловік, популярний артист Максим Галкін (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Для Алли це не просто хороший фільм – це частина її життя, тому що в далекому 86-му році Алла та її колектив поїхали з концертом в Прип'ять на прохання ліквідаторів. Концерт пройшов на відкритому повітрі недалеко від місця аварії. Ризик був великий. Вона могла відмовитися, але все ж поїхала. Для Алли це був не тільки професійний подвиг, а й порив душі", – написав він.

Режисером нової картини "Чорнобиль" став російський актор, сценарист і продюсер Данило Козловський. Алла Борисівна побачила стрічку однією з перших. У ролику вона сидить в порожньому залі в кінотеатрі, дивиться фільм та читає вірш.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з'явився трейлер до російського фільму "Чорнобиль". Нова кінострічка – емоційна історія великого кохання на тлі масштабних історичних подій, величезної людської драми простої людини.