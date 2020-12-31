Про традиції створювати іграшки, улюблені страви й кумедні історії з цукерками: новорічний бліц із Кухар і Стояновим

Українська прима-балерина Катерина Кухар разом зі своїм чоловіком артистом балету Олександром Стояновим розповіли, як готуються до новорічних свят, що їм приніс 2020 рік і які плани на 2021-й.

Знаменитості поділилися розповіддю про сімейні традиції виготовляти іграшки на ялинку, нові досягнення 2020 року, а також згадали смішні історії з дитинства, пов'язані з Новий роком. Чи виступатимуть цього року артисти на новорічних корпоративах і де планують відпочити на зимових канікулах, читайте в бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL.

– Як святкуватимете Новий рік? І з ким?

– Стоянов: Новий рік – це сімейне свято. Для мене найголовніше о 24:00 зустріти його з дітьми, щоб обов'язково були грузинські мандарини й шампанське.

– Кухар: Рівно о 24:00 будемо розпаковувати подарунки, які кожен з нас потайки кладе під ялинку.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов біля новорічної ялинки. Пресслужба Катерини Кухар

– Що вам приніс рік 2020?

– Кухар: Я стала ближчою до дітей у всіх сенсах. Більше часу проводжу з сином і донькою, а часто коли не з ними, то зі студентами. Цього року я очолила Київське державне хореографічне училище, яке сама колись закінчувала. І все завдяки карантину – якби не він, ми б з Сашею зараз танцювали на іншому кінці нашої планети.

– Стоянов: 2020 рік радикально змінив наше мислення і спосіб життя. Коронавірус поламав усі плани. Навесні злетіли всі наші гастролі, які були розписані на два роки вперед. За один тиждень скасувлися весняно-літні тури: до Туреччини, США, Португалії, Іспанії, Польщі та багато іншого. Я ж не тільки артист, а й організатор гастролей, тому цей час для мене складний. Після 115 вистав за 4 місяці, зробити повну паузу... Зараз танцюємо тільки в Україні.

– Кухар: А ще завдяки карантину ми з Сашею ризикнули відкрити свою справу, створили бренд "Art of self love" – "Мистецтво любити себе". Тепер виробляємо масажні аромасвічки, шовкові аксесуари для сну: наволочки, маски для очей – все, щоб надихати жінок і робити їхнє життя приємнішим. Саме дрібниці відіграють у нашому житті велику роль.

– Стоянов: А почалося все, як завжди, завдяки Каті. Вона надихнула мене створити лінію аромасвічок для неї, це мав бути сюрприз. У мене з'явився час на період карантину і я навчався свічковарінню трохи більше місяця у досвідчених майстрів із Європи. Добирав аромати, які оцінить Катя, вона ж у цьому експерт. Вона вірить, що вогонь очищає, дає енергію, тому в її гримерці і в нас вдома завжди горять свічки. А свічки, які створюю я, можна використовувати ще й як масажну олію або як живлення для шкіри тіла. У складі свічок є соєвий віск і натуральні олії. У моєму арсеналі вже 11 авторських ароматів.

– Що побажаєте собі в Новому році? Чого хочете досягти в 2021?

– Стоянов: У новому році я собі побажав би натхнення на нові звершення, як у мистецтві, так і в бізнесі.

– Кухар: Бажаю собі однозначно трохи більше часу для себе і звичайно, щоб відновилися гастрольні тури. Розумію, що тепер не зможу їх собі дозволити в тому обсязі, в якому вони в мене були раніше, тому що хочу сконцентруватися на училищі. Планую багато там зробити. Плюс давно збираюся взятися до аспірантури, яку постійно змушена відкладати через брак часу.

– Чи є у вас якісь традиції на Новий рік? І на Різдво?

– Стоянов: Головна традиція, напевно, це танцювати новорічної ночі.

– Кухар: У більшості з нас перед Новим роком схожі завдання: ялинку прикрасити, подарунки купити... Ми все це виконаємо в будь-якому разі. Весь фокус у тому, як ми до цього підходимо, з яким настроєм. Це вже залежить тільки від нас. Для мене це завжди величезне задоволення! Я отримую від самого процесу підготовки до свята море позитивних емоцій. Ми під бій курантів обов'язково загадуємо бажання, випиваємо шампанське й діти відразу біжать до ялинки розгортати подарунки.

– Стоянов: І від самого свята. У нас є ще звичка з дитинства – дивитися блакитний вогник. У повсякденному житті телевізор зазвичай не вмикаю, можу іноді фільм на ноутбуці подивитися.

– Кухар: Одна з улюблених традицій дітей – щороку їздити на фабрику ялинкових іграшок, створювати свої. Звісно, вони не такі ідеальні, але зі своєю особливою "душею".

Катерина Кухар із сім'єю. Пресслужба Катерини Кухар

– Які страви на вашому столі завжди бувають на новорічні та різдвяні свята?

– Стоянов: Грузинські мандарини, як нагадування про дитинство, і вони найсолодші.

– Кухар: Одне з найулюбленіших – сирокопчена ковбаска, соління, грибочки, салат із буряком і чорносливом. Звісно олів'є – мені здається, жодна українська родина без цього салату не зустрічає Новий рік. На Різдво мама готує кутю, я цього року їй допомагатиму, оскільки в мене немає гастролей. Зазвичай ми танцюємо на Різдво: на католицьке, 25 грудня, – в США, а на православне, 7 січня, – у Франції. Але цього року в нас буде повноцінне сімейне свято.

– Прикрашаєте ялинку? Живу чи штучну?

– Стоянов: Ялинку прикрашати не дуже полюбляю. У нас уже багато років стоїть штучна, моє завдання її зібрати й повісити гірлянди.

– Кухар: А ми з дітьми любимо прикрашати ялинку, вони просили її вже з першого дня зими, казали: "Мамо, вже всі ставлять ялинку". У нас вийшло якраз до свята Святого Миколая. Ми завжди це робимо весело, під різдвяну музику, розглядаємо іграшки перед тим, як повісити їх на гілочку, тому що кожна – це спогади. Багато іграшок привезені з різних країн, у яких ми бували з Сашею на гастролях. Дуже багато з музеїв. Щось нам дарують друзі та шанувальники, щось дісталося в спадок. У нас є іграшки ще моєї бабусі, які вона купувала в Німеччині.

– Як святкували Новий рік і Різдво в дитинстві?

– Стоянов: Дуже весело. Зазвичай зустрічали свято великими компаніями, до нас приходили друзі. Пам'ятаю, хрещена подарувала мені якось 10 рублів, вони були червоного кольору і я був найбагатший хлопець у дворі. Пам'ятаю дитячу забаву в нашій родині: нам дарували коробки цукерок, які були абсолютно однаковими, відрізнялися тільки іграшки. І ми всі діставали, рахували цукерки, а потім упродовж місяця їх з'їдали. Ми з сестричкою викладали цукерки від найгіршої до найкращої і починали від найгіршої з'їдати по одній. А наш старший брат спочатку з'їдав свої найкращі і потім у нас виманював найсмачніші цукерки.

– Кухар: У моїх дитячих спогадах все так само, як зараз у нас із Сашком: тато ставив ялинку, а ми з мамою діставали іграшки і її прикрашали. Мені клали подарунки під ялинку, я чекала бою курантів, загадувала бажання, для мене це була головна ніч року.

– Чи вірите ви в ворожіння? Ворожили колись на новорічні чи різдвяні свята?

– Стоянов: Не вірю, ніколи не ворожив на Різдво чи Новий рік.

– Кухар: Ніколи до ворожіння не вдавалася. Мені здається, що побожній людині не варто цього робити. Це трохи не та сила, в яку я вірю. Я пам'ятаю, що ще моя прабабуся говорила, що не можна дозволяти темним силам заглядати в твоє минуле або майбутнє.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов у фотозйомці. Пресслужба Катерини Кухар

– Чи пропонують вам цього року виступати на новорічних корпоративах? Скільки коштує вас запросити? Який був ваш найвищий гонорар за новорічний виступ?

– Стоянов: Я не беру участі сам у новорічних корпоративах, тому що в цей час завжди танцюю на великій сцені і частіше в іншій країні. Але пропозиції надходять щороку і я як організатор можу допомогти й запропонувати гарний новорічний номер з іншими артистами. У новорічні свята часто просять танцювати фрагмент із балету "Лускунчик". Цей рік не виняток.

– Кухар: Цього року пропонували бути ведучою новорічного вечора. Але в мене завжди в пріоритеті спектаклі.

– Як ви полюбляєте відпочивати з сім'єю на зимові канікули?

– Стоянов: Це перша зима, коли в нас є можливість узимку відпочити, знову-таки – завдяки карантину. До цього зима завжди проходила в грудні в США, а січень-лютий – у Франції на гастролях.

– Кухар: Вперше за багато років відпочиватиму взимку біля моря. Я неймовірно захоплена, для мене новорічні канікули з дітьми – це велика радість і особливий експірієнс.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов під час виступу. Пресслужба Катерини Кухар

Нагадаємо, що нещодавно Катерина Кухар дала відверте інтерв'ю для OBOZREVATEL. Зірка розповіла, як пандемія коронавірусу відбилася на роботі артистів, повідала про стосунки з чоловіком Олександром Стояновим і про можливе майбутнє поповнення в родині.