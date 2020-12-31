О традиции создавать игрушки, любимых блюдах и забавных историях с конфетами: новогодний блиц с Кухар и Стояновым

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вместе со своим супругом артистом балета Александром Стояновым рассказали, как готовятся к новогодним праздникам, что принес им 2020 год и какие планы на 2021-й.

Знаменитости поделились рассказом о семейных традициях изготавливать игрушки на елку, новых достижениях в 2020 году, а также вспомнили смешные истории из детства, связанные с Новый годом. Будут ли в этом году артисты выступать на новогодних корпоративах и где планируют отдохнуть на зимних каникулах,читайте в блиц-интервью для OBOZREVATEL.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– Стоянов: Новый год – это семейный праздник. Для меня самое главное в 24:00 встретить его с детьми, чтоб обязательно были грузинские мандарины и шампанское.

– Кухар: Ровно в 24:00 будем распаковывать подарки, которые каждый из нас тайком кладет под елочку.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов возле новогодней елки. Пресс-служба Екатерины Кухар

– Что вам принес уходящий 2020 год?

– Кухар: Я стала ближе к детям во всех смыслах. Больше времени провожу с сыном и дочкой, а часто когда не с ними, то со студентами. В этом году я возглавила Киевское государственное хореографическое училище, которое сама когда-то оканчивала. И все благодаря карантину – если бы не он, мы бы с Сашей сейчас танцевали на другом конце нашей планеты.

– Стоянов: 2020 год радикально поменял наше мышление и образ жизни. Коронавирус поломал все планы. Весной слетели все наши гастроли, которые были расписаны на два года вперед. За одну неделю отменились весенне-летние туры: в Турцию, США, Португалию, Испанию, Польшу и многое другое. Я же не только артист, но и организатор гастролей, поэтому это время для меня сложное. После 115 спектаклей за 4 месяца, сделать полную паузу… Сейчас танцуем только в Украине.

– Кухар: А еще благодаря карантину мы с Сашей рискнули открыть свое дело, создали бренд "Art of self love" – "Искусство любить себя". Теперь производим массажные аромасвечи, шелковые аксессуары для сна: наволочки, маски для глаз – все, чтоб вдохновлять женщин и делать их жизнь приятней. Именно мелочи играют в нашей жизни большую роль.

– Стоянов: А началось все, как всегда, благодаря Кате. Она вдохновила меня создать линию аромасвечей для нее – это должен был быть сюрприз. У меня появилось время на период карантина и я обучался свечеварению чуть больше месяца у опытных мастеров из Европы. Подбирал ароматы, которые оценит Катя, она же в этом эксперт. Она верит, что огонь очищает, дает энергию, поэтому в ее гримерке и у нас дома всегда горят свечи. А свечи, которые создаю я, можно использовать еще и как массажное масло или как питание для кожи тела. В составе свечей есть соевый воск и натуральные масла. В моем арсенале уже 11 авторских ароматов.

– Что пожелаете себе в Новом году? Чего хотите достичь в 2021?

– Стоянов: В новом году я себе пожелал бы вдохновения на новые свершения, как в искусстве, так и в бизнесе.

– Кухар: Желаю себе однозначно немного больше времени для себя и конечно, чтобы восстановились гастрольные туры. Понимаю, что теперь не смогу их себе позволить в том объеме, в котором они у меня были раньше, потому что хочу сконцентрироваться на училище. Планирую многое там сделать. Плюс давно собираюсь заняться аспирантурой, которую постоянно вынуждена откладывать из-за нехватки времени.

– Есть ли у вас какие-то традиции на Новый год? И на Рождество?

– Стоянов: Главная традиция, наверное, это танцевать в новогоднюю ночь.

– Кухар: У большинства из нас перед Новым годом похожие задачи: елку нарядить, подарки купить... Мы все это выполним в любом случае. Весь фокус в том, как мы к этому подходим, с каким настроением. Это уже зависит только от нас. Для меня это всегда огромное удовольствие! Я получаю от самого процесса подготовки к празднику море позитивных эмоций. Мы под бой курантов обязательно загадываем желание, выпиваем шампанское и дети сразу бегут к елке открывать подарки.

– Стоянов: И от самого праздника. У нас есть еще привычка из детства – смотреть голубой огонек. В повседневной жизни телевизор обычно не включаю, могу иногда фильм на ноутбуке посмотреть.

– Кухар: Одна из любимых традиций детей – каждый год ездить на фабрику елочных игрушек, создавать свои. Конечно, они не такие идеальные, но со своей особой "душой".

Екатерина Кухар с семьей. Пресс-служба Екатерины Кухар

– Какие блюда на вашем столе всегда бывают на новогодние и рождественские праздники?

– Стоянов: Грузинские мандарины, как напоминание о детстве, и они самые сладкие.

– Кухар: Одно из самого любимого – сырокопченая колбаска, соления, грибочки, салат со свеклой и черносливом. Конечно оливье – мне кажется, ни одна украинская семья без этого салата не встречает Новый год. На Рождество мама готовит кутю, я в этом году ей буду помогать, поскольку у меня нет гастролей. Обычно мы танцуем на Рождество: на католическое, 25 декабря, – в США, а на православное, 7 января, – во Франции. Но в этом году у нас будет полноценный семейный праздник.

– Украшаете ли елку? Живую или искусственную?

– Стоянов: Елку наряжать не очень люблю. У нас уже много лет стоит искусственная, мое задание ее собрать и повесить гирлянды.

– Кухар: А мы с детьми любим наряжать елку, они просили ее уже с первого дня зимы, говорили: "Мама, уже все ставят елку". У нас получилось как раз к празднику Святого Николая. Мы всегда это делаем весело, под рождественскую музыку, рассматриваем игрушки перед тем, как повесить их на веточку, потому что каждая – это воспоминания. Многие игрушки привезены из разных стран, в которых мы бывали с Сашей на гастролях. Очень много из музеев. Что-то нам дарят друзья и поклонники, что-то досталось в наследство. У нас есть игрушки еще моей бабушки, которые она покупала в Германии.

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– Стоянов: Очень весело. Обычно встречали праздник большими компаниями, к нам приходили друзья. Помню, крестная подарила мне как-то 10 рублей, они были красного цвета и я был самый богатый парень во дворе. Помню детскую забаву в нашей семье: нам дарили коробки конфет, которые были абсолютно одинаковыми, отличались только игрушки. И мы все доставали, считали конфеты, а потом в течение месяца их съедали. Мы с сестричкой выкладывали конфеты от самой худшей до самой лучшей и начинали от самой худшей съедать по одной. А наш старший брат сначала съедал свои самые лучшие и потом у нас выманивал самые вкусные конфеты.

– Кухар: В моих детских воспоминаниях все так же, как сейчас у нас с Сашей: папа ставил елку, а мы с мамой доставали игрушки и ее украшали. Мне клали подарки под елку, я ждала боя курантов, загадывала желание, для меня это была главная ночь в году.

– Верите ли вы в гадания? Гадали ли когда-то на новогодние или рождественские праздники?

– Стоянов: Не верю, никогда не гадал на Рождество или Новый год.

– Кухар: Никогда к гаданию не прибегала. Мне кажется, что верующему человеку не стоит этого делать. Это немного не та сила, в которую я верю. Я помню, что еще моя прабабушка говорила, что нельзя разрешать темным силам заглядывать в твое прошлое или будущие.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в фотосъемке . Пресс-служба Екатерины Кухар

– Предлагают ли вам в этом году выступать на новогодних корпоративах? Сколько стоит вас пригласить? Какой был ваш самый высокий гонорар за новогоднее выступление?

– Стоянов: Я не участвую сам в новогодних корпоративах, потому что в это время всегда танцую на большой сцене и чаще в другой стране. Но предложения поступают каждый год и я как организатор могу помочь и предложить красивый новогодний номер с другими артистами. В новогодние праздники часто просят танцевать фрагмент из балета "Щелкунчик". Этот год не исключение.

– Кухар: В этом году предлагали быть ведущей новогоднего вечера. Но у меня всегда в приоритете спектакли.

– Как вы любите отдыхать с семьей на зимние каникулы?

– Стоянов: Это первая зима, когда у нас есть возможность зимой отдохнуть, опять-таки – благодаря карантину. До этого зима всегда проходила в декабре в США, а январь-февраль – во Франции на гастролях.

– Кухар: Впервые за многие годы буду отдыхать зимой на море. Я в невероятном воодушевлении, для меня новогодние каникулы с детьми – это большая радость и особый экспириенс.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов во время выступления . Пресс-служба Екатерины Кухар

Напомним, что не так давно Екатерина Кухар дала откровенное интервью для OBOZREVATEL. Звезда рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на работе артистов, поведала об отношениях с супругом Александром Стояновым и о возможном будущем пополнении в семье.