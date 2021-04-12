Принцу Філіпу встановлять пам'ятник у центрі Лондона

Британська влада планує встановити в центрі Лондона пам'ятник принцу Філіпу. Статуя має з'явитися недалеко від Букінгемського палацу на вулиці Мелл.

Про це повідомляє газета Telegraph. За словами інсайдерів, парламентарі вже схвалили цю ініціативу. Очікується, що її підтримає й прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"Герцог Единбурзький присвятив своє життя службі країні та королеві. Пам'ятник став би символом вдячності за роки служби", – заявив лідер Лейбористської партії Великобританії сер Кейр Стармер.

Принцу Філіпу встановлять пам'ятник у Лондоні

Зазначається, що встановлення пам'ятника частково буде оплачено коштами з пожертв, які зможе внести будь-який охочий. Газета додає, що за створення статуї може взятися відомий скульптор Філіп Джексон.

Нагадаємо, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають у саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина буде сумувати 30 днів.

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