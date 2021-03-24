Принц Гаррі знайшов другу роботу за два дні

Британський принц Гаррі, який раніше влаштувався на роботу в компанію BetterUp, також став членом комісії Аспенського інституту з боротьби з дезінформацією.

Герцог Сассекський отримав цю посаду, як філантроп і засновник організації Archewell. Він буде періодично брати участь у засіданнях комісії. Про це пише видання Daily Mail.

"Як я вже говорив, у сучасному цифровому світі ми зіткнулися з лавиною дезінформації, яка заважає ясно мислити і розуміти світ, у якому ми живемо, як окремим особам, так і суспільству загалом", – сказав принц.

Окрім того, до комісії були запрошені шахіст і політичний діяч Гаррі Каспаров, невістка медіамагната Руперта Мердока Кетрін Мердок і Сью Гордон, яка раніше обіймала посаду першого заступника директора Національної розвідки США.

Нагадаємо, в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, принцу Гаррі, який отримав посаду директора з впливу в компанії з коучингу і психічного здоров'я BetterUp, доведеться з'являтися в офісі фірми в Сан-Франциско.