Принц Гаррі і Маркл вирішили піти з соцмереж
Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які раніше склали королівські повноваження, вирішили піти з соцмереж. Пара відмовилася від використання Twitter, Instagram і Facebook.
Як повідомляє The Times з посиланням на джерела, Гаррі і Меган не планують користуватися соціальними мережами від імені їх благодійного фонду Archewell і дуже малоймовірно, що вони повернуться в соцмережі особисто.
Відзначається, що на такий крок Маркл і Гаррі зважилися після хвилі образливих коментарів. Так, Меган неодноразово скаржилася на "ненависть в онлайн-середовищі" і на негативні повідомлення, які вона отримувала в соцмережах.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в січні 2020 року принц Гаррі і його дружина Меган Маркл повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорської династії;
31 березня принц Гаррі і Меган Маркл перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю. Їх також позбавили державного фінансування.
У вересні герцог і герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Їх продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми і серіали, художні фільми та дитячі програми.