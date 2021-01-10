Принц Гаррі і Маркл вирішили піти з соцмереж

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які раніше склали королівські повноваження, вирішили піти з соцмереж. Пара відмовилася від використання Twitter, Instagram і Facebook.

Як повідомляє The Times з посиланням на джерела, Гаррі і Меган не планують користуватися соціальними мережами від імені їх благодійного фонду Archewell і дуже малоймовірно, що вони повернуться в соцмережі особисто.

Відзначається, що на такий крок Маркл і Гаррі зважилися після хвилі образливих коментарів. Так, Меган неодноразово скаржилася на "ненависть в онлайн-середовищі" і на негативні повідомлення, які вона отримувала в соцмережах.

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