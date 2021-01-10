Принц Гарри и Маркл решили уйти из соцсетей

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее сложили королевские полномочия, решили уйти из соцсетей. Пара отказалась от использования Twitter, Instagram и Facebook.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники, Гарри и Меган не планируют пользоваться социальными сетями от имени их благотворительного фонда Archewell и очень маловероятно, что они вернутся в соцсети лично.

Отмечается, что на такой шаг Маркл и Гарри решились после волны оскорбительных комментариев. Так, Меган неоднократно жаловалась на "ненависть в онлайн-среде" и на негативные сообщения, которые она получала в соцсетях.

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