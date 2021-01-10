Принц Гарри и Маркл решили уйти из соцсетей
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее сложили королевские полномочия, решили уйти из соцсетей. Пара отказалась от использования Twitter, Instagram и Facebook.
Как сообщает The Times со ссылкой на источники, Гарри и Меган не планируют пользоваться социальными сетями от имени их благотворительного фонда Archewell и очень маловероятно, что они вернутся в соцсети лично.
Отмечается, что на такой шаг Маркл и Гарри решились после волны оскорбительных комментариев. Так, Меган неоднократно жаловалась на "ненависть в онлайн-среде" и на негативные сообщения, которые она получала в соцсетях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.