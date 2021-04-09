Принц Філіп залишив $39 млн: кому може дістатися спадок

Чоловік Єлизавети II принц Філіп, який помер 9 квітня, залишив після себе величезні статки, які оцінюються приблизно у $39 мільйонів доларів (24 млн фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє видання Express. За словами інсайдерів, королівська сім'я поки не оприлюднила заповіту герцога Единбурзького, однак цілком ймовірно, що серед претендентів на спадщину Філіпа будуть його четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едуард.

Єлизавета II і принц Філіпп зі своїми дітьми

Зазначається, що свій статок герцог заробив за час праці на флоті та як робочий член королівської сім'ї, отримуючи зарплату в розмірі близько 40 0000 фунтів стерлінгів на рік із суверенного гранту.

У принца Філіпа також спільно з Єлизаветою II була дорога колекція творів мистецтва. Крім того, подружжя є власниками деяких акцій. Проте цілком імовірно, що королева збереже активи.

До речі, титул герцога Единбурзького, який принц Філіп отримав 20 листопада 1947 року в день весілля з Єлизаветою II, тепер офіційно буде повернуто Її Величності. Однак інсайдери уточнюють, що молодший син померлого, принц Едуард, згодом може успадкувати його.

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