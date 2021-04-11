Принц Чарльз виступив зі зворушливим зверненням після смерті батька. Відео

Старший син королеви Великобританії Єлизавети II і її чоловіка герцога Единбурзького принц Чарльз виступив зі зворушливим зверненням після смерті батька. Він подякував усім за величезну підтримку та теплі слова.

Відеозапис із заміського будинку принца Уельського в Тетбері, графство Глостершир, з'явився на офіційній сторінці монархів на Youtube-каналі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я тільки хотів сказати, що мій батько останні 70 років був відданим слугою королеви і всієї моєї сім'ї. Він був дуже шанованою людиною. Він був би зворушений тим, як багато людей сумують за ним...", – сказав він у своїй промові.

Похорон герцога Единбурзького відбудеться в каплиці Святого Георгія 17 квітня о 15:00. Служба буде проходити на території Віндзорського замку. Труна принца Філіпа буде прикрашена його гербом, військово-морським кашкетом і мечем. Везти його будуть в катафалку Land Rover.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, кому перейдуть титули чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II. Так, вони автоматично перейшли до його старшого сина – принца Уельського Чарльза.