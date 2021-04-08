Потап показав архівне фото Кошового із зачіскою

У мережі з'явився архівний знімок відомого українського актора і коміка Євгена Кошового, на якому у нього ще була густа шевелюра.

Відповідним кадром на своїй сторінці в Instagram поділився популярний продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко). Він опублікував фото на честь дня народження свого колеги і близького друга, яке Євген відсвяткував 7 квітня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ні пера тобі, ні пуза! Хеппі!" – написав артист.

На знімку позував ще зовсім молодий шоумен із зачіскою. Шанувальники в коментарях відзначили, що знаменитість сильно змінився і його було важко впізнати.

"Зовсім інша людина", "Схожий на Кошового, але той лисий", "Молодість", "Класний і справжній чоловік!", "Найкращий", "Ось це раритет!" – відзначили підписники.

Кошовий в молодості із зачіскою. instagram.com/realpotap

Коментарі фанатів. instagram.com/realpotap

Коментарі фанатів. instagram.com/realpotap

Євген Кошовий – український актор кіно і телебачення, шоумен, телеведучий. Один з акторів Студії Квартал-95. З 2012 року є членом журі в розважальній програмі "Розсміши коміка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Пономарьов опублікував архівне фото, на якому порівняв себе 14-річного з сином Сашком. Поклоннкі відзначили, що вони дуже схожі.