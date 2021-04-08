Потап показал архивное фото Кошевого с прической

В сети появился архивный снимок известного украинского актера и комика Евгения Кошевого, на котором у него еще была густая шевелюра.

Соответствующим кадром на своей странице в Instagram поделился популярный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко). Он опубликовал фото в честь дня рождения своего коллеги и близкого друга, которое Евгений отметил 7 апреля (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Ни пера тебе, ни пуза! Хеппи!" – написал артист.

На снимке позировал еще совсем молодой шоумен с прической. Поклонники в комментариях отметили, что знаменитость сильно изменился и его было трудно узнать.

"Совсем другой человек", "Похож на Кошевого, но тот лысый", "Молодость", "Классный и настоящий мужчина!", "Лучший", "Вот это раритет!" – отметили подписчики.

Кошевой в молодости с прической. instagram.com/realpotap

Комментарии фанатов. instagram.com/realpotap

Комментарии фанатов. instagram.com/realpotap

Евгений Кошевой – украинский актер кино и телевидения, шоумен, телеведущий. Один из актеров Студии Квартал-95. С 2012 года является членом жюри в развлекательной программе "Рассмеши комика".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Пономарев опубликовал архивное фото, на котором сравнил себя 14-летнего с сыном Сашей. Поклоннки отметили, что они очень похожи.