Порнозірка розкрила "темну сторону" професії

Колишня порноактриса Лана Роудс заявила, що робота в індустрії завдала їй психологічну травму. Дівчина зазначила, що часом менеджери змушували її брати участь в екстремальних сексуальних сценах.

Про це повідомляє видання Daily Star. За словами Роудс, агентам ніколи не було діла до актрис, їх тільки хвилювало те, як би зробити приємність продюсерам й кінокомпанії.

"Вони знають, як маніпулювати й спотворювати думки 18-20 літніх, щоб змусити їх робити ці речі", – заявила Лана.

Також колишня актриса додала, що багато її колег фізично страждали від роботи: хтось навіть втрачав свідомість під час запису сцени сексу. Сама Роудс має справу з депресією і суїцидальними думками через професійне минуле. Щоб боротися з ними, вона регулярно відвідує психотерапевта.

"Я не можу від цього сховатися. Куди б я не пішла, всі бачили, як я тра*юсь ... Я відчуваю, що в 24 роки мені загрожує "довічне ув'язнення", але я над цим працюю", – зізналася зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня порноактриса Лана Роудс ділилася кількома порадами про те, як поліпшити сексуальне життя. Так, вона запропонувала почати з інтимного листування і покупки красивої білизни.