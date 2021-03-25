Порноакторка з "Холостяка" показала стильний лук у капелюсі. Фото

Ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяка" Анастасія Распутіна (Адель Асанті) поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала ефектний образ.

Знаменитість з'явилася у стильних аксесуарах. Відповідне фото дівчина опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Анастасія позувала на камеру в чорному гольфі й капелюсі коричневого кольору. Крім того, учасниця "Холостяка" завершила образ маленькими сережками, золотистою підвіскою і легким макіяжем.

"Краще запалити маленьку свічку, ніж усе життя проклинати темряву", – підписала кадр дівчина.

Анастасія Распутіна продемонструвала ефектний образ Instagram/Анастасія Распутіна

Користувачам мережі сподобалося нове фото Анастасії, і вони засипали її компліментами.

"Дуже мила і гарна", "Красуня, я пишаюся вами", "Найкласніша на проєкті була. Гарна та справжня", – пишуть люди в коментарях.

Користувачам мережі сподобалося нове фото Анастасії Скриншот

Дівчину засипали компліментами Скриншот

У мережі оцінили нове фото дівчини Скриншот

Раніше порноакторка з Дніпра Настя зізналася, що для неї запорука щасливих стосунків – відкритість та чесність. Тому дівчина і розповіла про своє минуле головному герою Михайлу Заливаку.

Нагадаємо, що порноакторка Настя добровільно покинула проєкт. Вона пояснила це тим, що їй важко перебувати в незвичних для себе умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяка" Анастасія Распутіна (Адель Асанті) розповіла, що за контрактом їй не можна записувати розмовні stories.