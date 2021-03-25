Порноактриса из "Холостяка" показала стильный лук в шляпе. Фото
Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный образ.
Знаменитость появилась в стильных аксессуарах. Соответствующее фото девушка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Анастасия позировала на камеру в черном гольфике и шляпе коричневого цвета. Кроме того, участница "Холостяка" завершила образ маленькими серьгами, золотистой подвеской и легким макияжем.
"Лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту", – подписала кадр девушка.
Пользователям сети понравилось новое фото Анастасии, и они засыпали ее комплиментами.
"Очень милая и красивая", "Красавица, я горжусь вами", "Самая классная на проекте была. Красивая и настоящая", – пишут люди в комментариях.
Ранее порноактриса из Днепра Настя призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.
Напомним, что порноактриса Настя добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для себя условиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) рассказала, что по контракту ей нельзя записывать разговорные stories.