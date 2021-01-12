Популярний ігровий відеоблогер Денис Бейсовський помер після зараження COVID-19

Популярний російський ігровий блогер Денис Бейсовський помер після перенесеного коронавірусу. Йому був 31 рік.

Трагічною новиною з виданням "РБК" поділився батько знаменитості Юрій Судаков. За словами чоловіка, його син потрапив до лікарні з діагнозом COVID-19 24 грудня. Вже 2 січня, попри важкий стан, Дениса виписали зі шпиталю.

"Так, дійсно, помер від наслідків коронавірусної інфекції. 24 грудня потрапив до лікарні, 2 січня його виписали, помер вдома. Він спочатку потрапив до лікарні з ураженням легень у 75%. Недолікували, на мій погляд", – розповів батько блогера.

Денис Бейсовський igromania.ru

Зазначається, що напередодні смерті Денис повідомив, що його виписали з лікарні, його очікує тривала реабілітація. Коронавірус він назвав найгіршим, що відбувалося в його житті. Однак згодом у блогера розвинувся перитоніт (запалення очеревини. – Ред.), який наклався на хронічний бронхіт. Врятувати його не вдалося.

Денис Бейсовський igromania.ru

Денис Бейсовський – уродженець Смоленська, Росія. Свій YouTube-канал, який був присвячений оглядам комп'ютерних ігор, він створив у 2010 році. У своїх роликах чоловік робив розпакування ігор, розповідав про їхню ціну й особливості, а також тестував їх в онлайн-форматі.

На канал блогера підписано 158 тисяч осіб. Бейсовський також випускав відеоподкасти.

Останній ролик опубліковано 31 грудня, він називається "PlayStation Plus Для ледачих – Січень 2021". У ньому Денис також розповів про свій стан після зараження коронавірусом.

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