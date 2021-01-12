Популярный игровой видеоблогер Денис Бейсовский умер после заражения COVID-19

Популярный российский игровой блогер Денис Бейсовский умер после перенесенного коронавируса. Ему был 31 год.

Трагичной новостью с изданием "РБК" поделился отец знаменитости Юрий Судаков. По словам мужчины, его сын попал в больницу с диагнозом COVID-19 24 декабря. Уже 2 января, несмотря на тяжелое состояние, Дениса выписали из госпиталя.

"Да, действительно, скончался от последствий коронавирусной инфекции. 24 декабря попал в больницу, 2 января его выписали, скончался дома. Он изначально попал в больницу с поражением легких в 75%. Не долечили, на мой взгляд", – рассказал отец блогера.

Денис Бейсовский igromania.ru

Отмечается, что накануне смерти Денис сообщил, что его выписали из больницы, ему предстоит тяжелая и длительная реабилитация. Коронавирус он назвал худшим, что происходило в его жизни. Однако вскоре у блогера развился перитонит (воспаление брюшины. – Ред.), который наложился на хронический бронхит. Спасти его не удалось.

Денис Бейсовский igromania.ru

Денис Бейсовский – уроженец Смоленска, Россия. Свой YouTube-канал, который был посвящен обзорам компьютерных игр, он создал в 2010 году. В своих роликах мужчина делал распаковку игр, рассказывал об их цене и особенностях, а также тестировал их в онлайн-формате.

На канал блогера подписано 158 тысяч человек. Бейсовский также выпускал видеоподкасты.

Последний ролик опубликован 31 декабря, он называется "PlayStation Plus Для Ленивых – Январь 2021". В нем Денис также рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 69 лет.