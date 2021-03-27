Пономарьов порівняв себе в юності з 14-річним сином: схожість вразила фанатів

Український естрадний співак і композитор Олександр Пономарьов опублікував архівне фото, на якому порівняв себе 14-річного із сином Сашком.

Відповідний знімок з'явився на його сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Зірка заявив, що дитина дуже схожа на тата в 14 річному віці.

"14-14! Мені і синові тут по 14 років! Схожі?" – поцікавився артист.

Фанати теж відзначили неймовірну схожість:

"Один в один", "Дуже схожі!", "Дійсно схожі", "Красені", "Малий теж сором'язливий?", "Копія просто", "Клонували ви себе...".

Пономарьов показав фото з 14-річним сином і вразив неймовірною схожістю. instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коментарі фанатів. instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коментарі фанатів. instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко про знаменитість:

Олександр Пономарьов – український естрадний співак, композитор, актор, продюсер, автор пісень. Народний артист України.

Артист протягом 10 років зустрічався з дочкою українського композитора-пісняра і співака Миколи Мозгового Оленою. У пари з'явилося двоє дітей – дочка Євгенія і син Олександр Білоус (він пізніше взяв прізвище матері).

У 2006 році співак одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила йому сина Олександра в 2007 році. У 2011 році їхній шлюб розпався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська вразила схожістю зі своєю мамою. Вона виклала знімок, і уважні шанувальники зазначили, що зірка дуже схожа на маму Тамару.