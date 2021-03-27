Пономарев сравнил себя в юности с 14-летним сыном: сходство поразило фанатов

Украинский эстрадный певец и композитор Александр Пономарев опубликовал архивное фото, на котором сравнил себя 14-летнего с сыном Сашей.

Соответствующий снимок появился на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Звезда заявил, что ребенок очень похож на папу в 14 летнем возрасте.

"14-14! Мне и сыну здесь по 14 лет! Похожи?", – поинтересовался артист.

Фанаты тоже отметили невероятное сходство:

"Один в один", "Очень похожи!", "Действительно похожи", "Красавцы", "Малой такой же стеснительный?", "Копия просто", "Клонировали вы себя…".

Пономарев показал фото с 14-летним сыном и поразил невероятной схожестью. instagram.com/ponomaryovoleksandr

Комментарии фанатов. instagram.com/ponomaryovoleksandr

Комментарии фанатов. instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко о знаменитости:

Александр Пономарев – украинский эстрадный певец, композитор, актер, продюсер, автор песен. Народный артист Украины.

Артист на протяжении 10 лет встречался с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Аленой. У пары появилось двое детей – дочь Евгения и сын Александр Белоус (он позже взял фамилию матери).

В 2006 году певец женился на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра в 2007 году. В 2011 году их брак распался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская поразила сходством со своей мамой. Она выложила снимок и внимательные поклонники отметили, что звезда очень похожа на маму Тамару.