Помолоділа Пугачова в total-black образі погуляла на дні народження онучки. Фото
Російська співачка Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми приїхала привітати онучку Клаву з 9-річчям. На заході артистка продемонструвала ефектне чорне вбрання.
Відповідне фото опублікувала донька знаменитості співачка Христина Орбакайте на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). У кадрі Пугачова позувала разом зі своєю сім'єю.
Так, для виходу у світ співачка обрала обтислу спідницю і блузку з довгими рукавами. Свій образ зірка завершила стильною сумочкою і широким поясом. Крім того, вона зібрала волосся і зробила акцент на губах темною помадою.
На знімку поруч із Пугачовою також зображені Орбакайте з донькою та чоловіком, а також сином Микитою Пресняковим та його дружиною Альоною.
Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд 71-річної співачки і зазначили, що вона має чудовий вигляд.
"Алла Борисівна виглядає просто вогонь", "Алла Борисівна прекрасна!", "Аллочка супер", – пишуть люди в коментарях.
Алла Пугачова – радянська і російська естрадна співачка, композиторка-піснярка, естрадна режисерка, продюсерка, кіноактриса і телеведуча.
Народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії Росії. Кавалерка ордена "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступеня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі з'явився знімок радянської і російської естрадної співачки Алли Пугачової, на якому вона постала без фотошопу і фільтрів. Він був зроблений під час святкування дня "жовтих квітів" – свято, придумане нею 16 років тому.
Галкін показав помолоділу Пугачову з вуаллю на обличчі. Вона відвідала разом зі своїм чоловіком захід на честь дня народження В'ячеслава Зайцева.