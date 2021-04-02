Помолодевшая Пугачева в total-black образе погуляла на дне рождении внучки. Фото

Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми приехала поздравить внучку Клаву с 9-летием. На мероприятии артистка продемонстрировала эффектный черный наряд.

Соответствующее фото опубликовала дочь знаменитости певица Кристина Орбакайте на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Пугачева позировала вместе со своей семьей.

Так, для выхода в свет певица выбрала обтягивающую юбку и блузку с длинными рукавами. Свой образ звезда завершила стильный сумочкой и широким поясом. Кроме того, она собрала волосы и сделала акцент на губах темной помадой.

На снимке рядом с Пугачевой также запечатлены Орбакайте с дочерью и мужем, и сыном Никитой Пресняковым и его женой Аленой.

Для выхода в свет певица выбрала обтягивающую юбку и блузку Instagram/Кристина Орбакайте

Пользователи сети оценили внешний вид 71-летней певицы и отметили, что она выглядит превосходно.

"Алла Борисовна выглядит просто огонь", "Алла Борисовна прекрасна!", "Аллочка супер", – пишут люди в комментариях.

Пугачева восхитила своим образом поклонников Скриншот

Пользователи сети оценили внешний вид 71-летней певицы Скриншот

Алла Пугачева – советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени.

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