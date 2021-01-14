Померла зірка фільму 'Вискочка' Джессіка Кемпбелл

У віці 38 років померла американська актриса Джесіка Кемпбелл. За словами близьких знаменитості, це сталося несподівано.

Причина смерті поки невідома. Про трагедію повідомила двоюрідна сестра кінозірки Сара Уесслінг, пише TMZ.

Як стало відомо, Кемпбелл повернулася додому, а потім пішла до ванни і після цього більше звідти не вийшла.

Мертвою актрису знайшла її тітка. Як виявилося, жінка лежала на підлозі, але привести її до тями було вже пізно.

Відзначається, що останнім часом знаменитість скаржилася на закладеність носа і симптоми застуди, але її близькі не вірять, що це міг бути COVID-19.

Американська актриса і кінопродюсерка. Лауреатка премії St. Louis International Film Festival (2001) у номінації "Премія новому акторові".

Народилася 30 жовтня 1982 року в Талсі (штат Оклахома, США).

Кар'єра Кемпбелл як актриси і кінопродюсерки тривала 11 років – з 1992 по 2003 роки. За цей час Кемпбелл зіграла в шести фільмах і телесеріалах, а також спродюсувала один фільм.

З 1 серпня 2009 року була одружена з Деніелом Пепкіним.

Актриса стала відомою завдяки ролям у таких фільмах як "Вискочка", "Народження вампіра", "Безпека речей" та інших.

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