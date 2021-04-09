У п'ятницю, 9 квітня, помер відомий американський репер DMX у віці 50 років. В останні кілька днів він перебував на апараті життєзабезпечення.

Раніше DMX госпіталізували через передозування наркотиками – в артиста стався серцевий напад. Про трагедію повідомив представник родини знаменитості, передає видання Pitchfork.

"Він любив свою сім'ю всім серцем, і ми цінуємо час, проведений із ним. Його музика надихала велику кількість шанувальників по всьому світу, і його культова спадщина буде жити вічно", – сказав представник.

Він додав, що інформація про поминальну службу з'явиться тоді, коли уточнять усі деталі.

До речі, раніше DMX зізнавався, що почав вживати наркотики з 14 років. Пізніше музикант кілька разів проходив лікування від наркозалежності. А 2019 року репер перебував на реабілітації в наркологічному центрі.

Ерл Сіммонс, більш відомий під псевдонімом DMX

Коротко про знаменитість:

Ерл Сіммонс, більш відомий під псевдонімом DMX (від Dark Man X) – американський репер і актор. Шість альбомів поспіль музиканта дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200.

Також DMX знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких – "Ромео повинен померти", "Наскрізні поранення" і "Від колиски до могили".

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська співачка 28-річна Демі Ловато, яка у 2018 році була госпіталізована після передозування наркотиками, заявила, що перенесла три інсульти і серцевий напад.