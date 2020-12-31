Помер відомий актор і режисер Робер Оссейн

Софія Ковнір Люди 14:04, 31.12.2020 Оновлено: 14:39, 31.12.2020

У четвер, 31 грудня, у віці 93 років помер відомий французький актор і режисер Робер Оссейн. Причина смерті поки невідома.

Про трагедію повідомила сім'я знаменитості. Подробиць не розголошують. Про це пише видання ТАСС.

Що відомо про Робера Оссейна

  • Французький актор театру і кіно, режисер, продюсер, художній керівник театру "Маріньї".

  • У кіно дебютував у фільмі "Набережна блондинок" (Quai Des Blondes, 1954), а 1955 року зняв свій перший фільм "Негідники вирушають у пекло" (Les Salauds Vont en Enfer).

  • Оссейн грав у багатьох своїх фільмах: "Смерть вбивці" (1963), "Кола під очима" (1964), "Вампір із Дюссельдорфа" і багато інших.

Який вигляд мав Робер Оссейн
Кино-Театр.РУ

  • Найбільший успіх Оссейн – у ролі графа Тулузького Жоффрея де Пейрака в екранізаціях Бернара Бордери.

  • Оссейн був театральною людиною. З 1970-го до 1979 року він очолював Національний народний театр в Реймсі, потім у Парижі в палаці спорту ставив свої епопеї з величезними масовками.

  • Робер Оссейн написав дві книги мемуарів – "Сліпий вартовий" і "Кочівники без племен".

  • Є членом Академії Євразії.

Помер актор Робер Оссейн
"Нове українське кіно"

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