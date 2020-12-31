Умер известный актер и режиссер Робер Оссейн
В четверг, 31 декабря, в возрасте 93 лет скончался известный французский актер и режиссер Робер Оссейн. Причина смерти пока неизвестна.
О трагедии сообщила семья знаменитости. Подробности не разглашаются. Об этом пишет издание ТАСС.
Что известно о Робере Оссейне
Французский актер театра и кино, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра "Мариньи".
В кино дебютировал в фильме "Набережная блондинок" (Quai Des Blondes, 1954), и в 1955 году снял свой первый фильм "Негодяи отправляются в ад" (Les Salauds Vont en Enfer).
Оссейн играл во многих своих фильмах: "Смерть убийцы" (1963), "Круги под глазами" (1964), "Вампир из Дюссельдорфа" и многие другие.
Самый большой успех Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери.
Оссейн был театральным человеком. С 1970 по 1979 годы он возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, потом в Париже во дворце спорта ставил свои эпопеи с огромными массовками.
Робер Оссейн написал две книги мемуаров – "Слепой часовой" и "Кочевники без племен".
Является членом Академии Евразии.
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