Умер известный актер и режиссер Робер Оссейн

София Ковнир Люди 14:04, 31.12.2020 Обновлено: 14:39, 31.12.2020

В четверг, 31 декабря, в возрасте 93 лет скончался известный французский актер и режиссер Робер Оссейн. Причина смерти пока неизвестна.

О трагедии сообщила семья знаменитости. Подробности не разглашаются. Об этом пишет издание ТАСС.

Что известно о Робере Оссейне

  • Французский актер театра и кино, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра "Мариньи".

  • В кино дебютировал в фильме "Набережная блондинок" (Quai Des Blondes, 1954), и в 1955 году снял свой первый фильм "Негодяи отправляются в ад" (Les Salauds Vont en Enfer).

  • Оссейн играл во многих своих фильмах: "Смерть убийцы" (1963), "Круги под глазами" (1964), "Вампир из Дюссельдорфа" и многие другие.

Как выглядел Робер Оссейн
Кино-Театр.РУ

  • Самый большой успех Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери.

  • Оссейн был театральным человеком. С 1970 по 1979 годы он возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, потом в Париже во дворце спорта ставил свои эпопеи с огромными массовками.

  • Робер Оссейн написал две книги мемуаров – "Слепой часовой" и "Кочевники без племен".

  • Является членом Академии Евразии.

Умер актер Робер Оссейн
"Нове українське кіно"

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в возрасте 85 лет скончался мексиканский исполнитель и композитор Армандо Мансанеро.

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