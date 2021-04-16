Помер музикант, засновник рок-гурту Poco

Любов Блажко Люди 09:41, 16.04.2021 Оновлено: 09:50, 16.04.2021

У 75 років помер американський гітарист, вокаліст, автор пісень, а також один із засновників кантрі-рок-гурту Poco Расті Янг. В нього стався серцевий напад.

Трагічну новину підтвердив прессекретар знаменитості Майк Фарлі, пише видання Mirror. Артист помер у власному будинку в Девісвіллі, штат Міссурі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я тільки що отримав звістку про те, що мій друг Расті Янг помер... Моє серце в печалі. Він був моєю близькою людиною, яка допомогла мені створити нове музичне звучання в стилі "кантрі-рок", – написав один із співзасновників Fellow Poco.

Расті Янг прославився завдяки тому, що вмів витягувати з музичних інструментів справжній живий звук. Зокрема, він був одним із перших артистів, які почали використовувати сталеву педальну гітару в рок-н-ролі.

Крім того, лідер гурту Poco написав найбільший хіт колективу під назвою "Crazy Love" – він був названий найкращою сучасною піснею для молоді 1979 року.

Расті Янг грав на одному з концертів.
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Расті Янг, Джордж Грант, Річ Ф'юрі, Тімоті Б. Шмідт і Джим Мессіна відображені на знімку 1970 року.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 13 квітня не стало знаменитого білоруського музиканта, екссоліста гурту "Пісняри" Леоніда Борткевича. Йому був 71 рік.

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