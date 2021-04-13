Помер екссоліст гурту "Пісняри" Леонід Борткевич

У вівторок, 13 квітня, не стало знаменитого білоруського музиканта, екссоліста гурту "Пісняри" Леоніда Борткевича. Йому був 71 рік.

Про трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці колективу в Facebook. Причина смерті знаменитості не уточнюється.

"Сьогодні в Мінську, помер один з легендарних "піснярів" Леонід Борткевич! Світла пам'ять артисту!" – йдеться в публікації.

Леонід Борткевич в молодості biografii.net

Леонід Борткевич народився у 1949 році в Мінську. Здобув освіту в архітектурному коледжі й деякий час працював за фахом. Потім став вокалістом ВІА "Золоті яблука". У 1970-му став солістом ансамблю "Пісняри" й був однією із зірок цього ансамблю на піку його існування.

Широкій публіці Борткевич відомий своїм унікальним виконанням таких хітів ВІА "Пісняри", як "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" та інших.

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