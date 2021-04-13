Помер екссоліст гурту "Пісняри" Леонід Борткевич

Юля Ухіна Люди 12:18, 13.04.2021 Оновлено: 12:31, 13.04.2021

У вівторок, 13 квітня, не стало знаменитого білоруського музиканта, екссоліста гурту "Пісняри" Леоніда Борткевича. Йому був 71 рік.

Про трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці колективу в Facebook. Причина смерті знаменитості не уточнюється.

"Сьогодні в Мінську, помер один з легендарних "піснярів" Леонід Борткевич! Світла пам'ять артисту!" – йдеться в публікації.

Леонід Борткевич в молодості
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Леонід Борткевич народився у 1949 році в Мінську. Здобув освіту в архітектурному коледжі й деякий час працював за фахом. Потім став вокалістом ВІА "Золоті яблука". У 1970-му став солістом ансамблю "Пісняри" й був однією із зірок цього ансамблю на піку його існування.

Широкій публіці Борткевич відомий своїм унікальним виконанням таких хітів ВІА "Пісняри", як "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у віці 50 років помер відомий американський репер DMX. Останні кілька днів він перебував на апараті життєзабезпечення.

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