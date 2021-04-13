Умер экс-солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

Юля Ухина Люди 12:18, 13.04.2021 Обновлено: 12:31, 13.04.2021

Во вторник, 13 апреля, не стало знаменитого белорусского музыканта, экс-солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Ему был 71 год.

О трагическом известии сообщили на официальной странице коллектива в Facebook. Причина смерти знаменитости не учточняется.

"Сегодня в Минске, скончался один из легендарных "песняров" Леонид Борткевич! Светлая память артисту!" – говорится в публикации.

Леонид Борткевич в молодости
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Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске. Получил образование в архитектурном колледже и некоторое время работал по специальности. Затем стал вокалистом ВИА "Золотые яблоки". В 1970-м стал солистом ансамбля "Песняры" и являлся одной из звезд этого ансамбля на пике его существования.

Широкой публике Борткевич известен своим уникальным исполнением таких хитов ВИА "Песняры", как "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" и других.

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