Полякова в обтислих лосинах показала, як повернулася у спорт. Відео

Українська співачка Оля Полякова знову вирішила повернутися до спортивних тренувань, якими буде ділитися з шанувальниками. Так, у новому відео знаменитість показала вправи на всі групи м'язів.

Відповідний ролик артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що вона запускає "Полябачення".

Відомо, що в нових випусках Полякова займеться розважальною постковідною терапією. У свіжих епізодах співачка представить програму фізичних вправ, які допомагають їй зберігати форму, не набираючи зайву вагу, а також поділиться робочою дієтою для схуднення.

Крім того, зірка розсекретить інсайти з харчування, оздоровчі процедури в домашніх умовах і дихальну гімнастику.

На першому тренуванні Полякова з'явилася перед фанатами в обтислих сірих лосинах з принтом, футболці та повністю без макіяжу. Користувачі мережі засипали знаменитість вдячними коментарями і зазначили, що завдяки її вправам більшість досягли хороших результатів.

"Минулого року разом з вами не кинула тренуватися на карантині, пострункішала і далі працюю з тілом! Дякую!", "Олечко, ви просто вогонь, тренування супер, ви змотивували відірвати жопу з дивана, тепер буду тренуватися тільки з вами", "Велике дякую за тренування. З вашим оптимізмом легше робити. Обожнюю вас. Карантин проведу з вашою компанією", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова прийшла у спортзал у відвертому вбранні і з блискучою короною на голові. Запеклі кадри з тренування зірка опублікувала в TikTok.