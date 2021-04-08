Полякова показала тренування з донькою на стадіоні "Динамо". Відео

Українська співачка Оля Полякова поділилася відео ранкового тренування, яке вона провела спільно зі своєю старшою донькою Машею на київському стадіоні "Динамо". Під чуйним керівництвом тренера дівчата виконували комплекс фізичних вправ для всіх основних груп м'язів.

Знаменитість вийшла в прямий ефір до шанувальників в Instagram, після чого зберегла його та опублікувала ролик у своєму профілі. Зіркові мама і донька були одягнені в однакові спортивні костюми й кросівки. Перед камерою вони з'явилися без макіяжу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)

"Тренування на свіжому повітрі. Дівчата, починаємо готувати себе до літа вже зараз! Хто робив вправи разом з нами в прямому ефірі?" – запитала Оля.

Нагадаємо, раніше Поляков заявила, що запускає програму "Полбачення". У ній співачка представить програму фізичних вправ, які допомагають їй зберігати форму, не набираючи зайву вагу, а також поділиться робочою дієтою для схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова прийшла в спортзал у відвертому вбранні й з блискучою короною на голові. Гарячі кадри з тренування зірка опублікувала в TikTok.