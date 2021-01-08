Полякова, DZIDZIO, Фреймут та інші: як українські зірки відзначили Різдво

Софія Ковнір Люди 12:45, 8.01.2021 Оновлено: 12:45, 8.01.2021

У четвер, 7 січня, в Україні відзначили святе свято Різдво Христове. Більшість знаменитостей поділилися з шанувальниками знімками, на яких вони показали, як провели цей вечір у колі рідних і близьких.

OBOZREVATEL склав добірку, в якій зібрав теплі та душевні фото українських знаменитостей на Різдво і розповість, як вони відзначили це свято.

Ольга Фреймут
Instagram Ольги Фреймут

  • Телеведучий популярного шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник зустрів Різдво зі своєю дружиною Христиною на головній ялинці країни.

Григорій Решетник
Instagram Григорія Решетника

  • Телеведуча і актриса Лілія Ребрик провела вечір у колі родини і поділилася зворушливим відео, на якому заспівала колядку з дітьми і чоловіком.

  • Українська співачка Оля Полякова з чоловіком і доньками зустріла Різдво вдома в затишній обстановці.

Оля Полякова
Instagram Олі Полякової

  • Актриса Ольга Сумська разом з сім'єю відправилася на відпочинок в місто Яремче Івано-Франківської області. Там знаменитість і відсвяткувала Різдво.

Ольга Сумська
Instagram Ольги Сумської
Олександр Педан
Instagram Олександра Педана

  • Співачка Світлана Тарабарова відсвяткувала Різдво в колі сім'ї вдома. Вона розповіла, що також у цей вечір з ними по відеозв'язку були бабусі та дідусь.

Світлана Тарабарова
Instagram Світлани Тарабарової

  • Виконавець Павло Зібров показав святковий стіл, який він накрив зі своєю сім'єю, і привітав усіх з Різдвом.

  • Співачка Ірина Федишин показала миле фото з чоловіком і синами на різдвяному тлі.

Ірина Федишин
Instagram Ірини Федишин

  • Співачка Наталка Карпа провела святий вечір у колі своєї великої родини і розчулила знімками з донькою і чоловіком.

Наталка Карпа
Instagram Наталки Карпи
Наталка Карпа з сім'єю
Instagram Наталки Карпи

  • Український співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом DZIDZIO, також відсвяткував Різдво з сім'єю вдома і поділився фото, на якому позує з головним блюдом свята – кутею.

DZIDZIO
Instagram DZIDZIO

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські зірки, серед яких Тіна Кароль, Оля Полякова, Сергій Притула, Юрій Горбунов та інші, поділилися своїми улюбленими традиціями на Різдво Христове.

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