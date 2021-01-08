Полякова, DZIDZIO, Фреймут и другие: как украинские звезды отметили Рождество

В четверг, 7 января, в Украине отметили святой праздник Рождество Христово. Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками, на которых показали, как они провели этот вечер в кругу родных и близких.

OBOZREVATEL составил подборку, в которой собрал теплые и душевные фото украинских знаменитостей на Рождество и расскажет, как они отметили этот праздник.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут провела Рождество вместе со своим мужем Владимиром Локотко.

Ольга Фреймут Instagram Ольги Фреймут

Телеведущий популярного шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник встретил Рождество со своей супругой Кристиной на главной елке страны.

Григорий Решетник Instagram Григория Решетника

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик провела вечер в кругу семьи и поделилась трогательным видео, на котором спела колядку с детьми и мужем.

Украинская певица Оля Полякова с мужем и дочерями встретила Рождество дома в уютной обстановке.

Оля Полякова Instagram Оли Поляковой

Актриса Ольга Сумская вместе с семьей отправилась на отдых в город Яремче Ивано-Франковской области. Там знаменитость и отпраздновала Рождество.

Ольга Сумская Instagram Ольги Сумской

Украинский шоумен Александр Педан также провел святой вечер в кругу семьи.

Александр Педан Instagram Александра Педана

Певица Светлана Тарабарова отпраздновала Рождество в кругу семьи дома. Она рассказала, что также в этот вечер с ними по видеосвязи были бабушки и дедушка.

Светлана Тарабарова Instagram Светланы Тарабаровой

Исполнитель Павел Зибров показал праздничный стол, который он накрыл со своей семьей, и поздравил всех с Рождеством.

Певица Ирина Федишин показала милое фото с мужем и сыновьями на рождественском фоне.

Ирина Федишин Instagram Ирины Федишин

Певица Наталка Карпа провела святой вечер в кругу своей большой семьи и умилила снимками с дочерью и супругом.

Наталка Карпа Instagram Наталки Карпы

Наталка Карпа с семьей Instagram Наталки Карпы

Украинский певец Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO, также отметил Рождество с семьей дома и поделился фото, на котором позирует с главным блюдом праздника – кутей.

DZIDZIO Instagram DZIDZIO

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды, среди которых Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Притула, Юрий Горбунов и другие, поделились своими любимыми традициями на Рождество Христово.