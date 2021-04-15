Політик забув вимкнути камеру і з'явився на робочій конференції голим. Курйозні фото

Канадський політик зробив прикру помилку, з'явившись абсолютно голим під час парламентської відеоконференції. Чоловік просто забув вимкнути камеру.

Так, головним героєм у цій історії є ліберальний представник із Квебека Вільям Амос, який повернувся з пробіжки і почав переодягатися в той момент, коли камера його знімала. Про це пише Independent (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вільяму не залишалося іншого виходу, крім як попросити вибачення за цей інцидент і пояснити ситуацію.

"Сьогодні я зробив дійсно прикру помилку і це досі сильно мене хвилює. А все через те, що я випадково залишив свою камеру ввімкненою. Повернувшись із пробіжки, я переодягнувся в робочий одяг, що і побачили всі. Я щиро прошу вибачення у моїх колег", – вимовив чоловік.

Він пообіцяв, що така безглузда помилка більше точно не повториться.

Політик випадково з'явився оголеним на робочій зустрічі. Independent

Політик випадково з'явився оголеним на робочій конференції в ZOOM. Independent

Раніше OBOZREVATEL опублікував підбірку фото зірок, які випадково оголилися на публіці. Селебриті часто експериментують з епатажними образами, щоб розпалити інтерес глядачів. Однак іноді сукні спадають, рвуться або розстібаються в найвідповідальніший момент під прицілом камер.