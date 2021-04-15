Политик забыл выключить камеру и появился на рабочей конференции голым. Курьезные фото

Канадский политик совершил досадную ошибку, появившись абсолютно голым во время парламентской видеоконференции. Мужчина попросту забыл выключить камеру.

Так, главным героем в этой истории является либеральный представитель из Квебека Уильям Амос, который вернулся с пробежки и начал переодеваться в тот момент, когда камера его снимала. Об этом пишет Independent (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Уильяму не оставалось другого выхода, кроме как извиниться за этот инцидент и объяснить ситуацию.

"Сегодня я сделал действительно досадную ошибку и это до сих пор сильно меня волнует. А все из-за того, что я случайно оставил свою камеру включенной. Вернувшись с пробежки, я переоделся в рабочую одежду, что и увидели все. Я искренне прошу прощения у моих коллег", – произнес мужчина.

Он пообещал, что такая нелепая ошибка больше точно не повторится.

Политик случайно появился обнаженным на рабочей встрече. Independent

Политик случайно появился обнаженным на рабочей конференции в ZOOM. Independent

Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку фото звезд, которые случайно обнажились на публике. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей. Однако иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер.