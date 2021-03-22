Орландо Блум заявив про нестачу сексу з Кеті Перрі

Голлівудський актор Орландо Блум, у якого минулого року з'явилася донька від Кеті Перрі, зізнався, що зараз у нього мало інтимних стосунків зі співачкою.

За словами знаменитості, після народження дитини у них із коханою не вистачає сексу. Такими подробицями Блум поділився в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Сексу у нас недостатньо. У нас тільки що народилася дитина", – сказав актор.

Варто зазначити, що Блум не вперше публічно говорить про інтим. Раніше кінозірка розповідав, що утримувався від сексу протягом шести місяців, поки не зустрів Перрі. Він підкреслював, що цей досвід допоміг йому змінити ставлення до жінок, але все ж таки це не було корисним для здоров'я.

Голлівудський актор Орландо Блум зізнався, що зараз йому не вистачає інтимних стосунків із Перрі

Нагадаємо, про роман між Кеті Перрі та Орландо Блумом стало відомо взимку 2016 року на афтепаті "Золотого глобуса". Втім, за рік пара розірвала стосунки, а в лютому 2018 року знову зійшлася за ініціативи співачки.

На День святого Валентина Орландо освідчився Кеті. Зірки планували одружитися у липні 2020-го у Японії, однак довелося внести корективи через пандемію коронавірусу. У серпні 2020 року в пари народилася донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація, що Кеті Перрі та актор Орландо Блум вирішили оформити свої стосунки офіційно. Причиною таких чуток став перстень на пальці співачки.