Опубліковано останнє спільне фото принца Філіпа та королеви Єлизавети II

На останній спільній фотографії принц Філіп і королева Єлизавета ll розділяють зворушливий момент напередодні їхньої річниці весілля.

Знімок зробив фотограф Кріс Джексон із Getty Images. На ньому подружжя посміхається, дивлячись на саморобну листівку, яку їм подарували правнуки принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Барвиста листівка була прикрашена великою смугастою цифрою 73 на честь річниці весілля пари 20 листопада 2020 року.

На зворушливому знімку пара сидить на дивані в кімнаті Віндзорського замку, де вони перебували в останні місяці життя герцога. Щоб відзначити цю подію, королева одягла брошку, в якій була зображена під час медового місяця, а потім на фотографіях, випущених до 60-річчя їхнього весілля в 2007 році. На фото також складено невеликий стос ювілейних листівок і листів на кавовому столику.

Останнє фото принца Філіпа і королеви Єлизавети ll.

Які були проблеми зі здоров'ям у Філіпа

На початку 2021 року принц Філіп потрапив до лікарні. Перед госпіталізацією він кілька днів скаржився на погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети II інфекцію. Джерела не уточнювали яку саме, але запевнили, що це не пов'язано з коронавірусом.

1 березня герцога перевели в госпіталь Святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці, а вже в середині місяця його виписали з лікарні.

Принц Філіп залишає лікарню

Принц Філіп після операції

Принц Філіп вирушив із лікарні в замок

Принца Філіп виписали зі шпиталю

Принц Філіп прибув у замок

Коротко про принца Філіпа:

Принц Філіп – принц Грецький і Данський, онук короля Греції Георга I. Після одруження відмовився від титулів і прийняв британське підданство.

У нього з королевою Єлизаветою II четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц 15 грудня 2016 року побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії.

Він залишив публічну діяльність в серпні 2017 року після того, як протягом довгих десятиліть супроводжував всюди королеву Єлизавету II і був присутній на різних благодійних заходах.

Генеалогічне дерево королівської сім'ї. CNN

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