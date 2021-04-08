Опубліковано архівні фото з Єлизаветою II з нового фільму про неї

У мережі опублікували унікальні кадри з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ і принцом Філіпом, які продемонструють у фільмі The Queen Unseen.

У документальній кінострічці покажуть, що Єлизавета II – любляча дружина, мати, а також любителька природи. Відповідні знімки опублікувало видання Express (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що архівні фото автори картини взяли з домашнього архіву королівської сім'ї. Багато з них були зроблені у 1953 році, коли Єлизавета II з чоловіком Філіпом на півроку покинули Великобританію, залишивши в палаці дітей. У підсумку подружжя відвідало країни Співдружності націй.

Єлизавета II в молодості ITV

Кадри з відпочинку королеви та її чоловіка ITV

Принц Філіп на відпочинку з королевою Єлизаветою II ITV

Крім того, у фільмі покажуть любов Єлизавети II до природи. Вона обожнює коней, а на території Віндзорського палацу розташована ферма з коровами, куди королева часто навідувалася.

У фільмі покажуть любов Єлизавети II до природи ITV

Єлизавета II у 1953 році ITV

Також у стрічці продемонструють робочі зустрічі Єлизавети II. На кадрах можна буде побачити, як королева розмовляла з президентами та іншими відомими політиками.

Єлизавета II обожнює коней і у неї є ферма з коровами ITV

Єлизавета II – царствуюча королева Великобританії і королівств Співдружності з Віндзорської династії, верховна головнокомандувачка збройними силами Великобританії, верховна глава Церкви Англії, Глава Співдружності Націй.

Також у стрічці продемонструють робочі зустрічі Єлизавети II ITV

Єлизавета II – царствуюча королева Великобританії ITV

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі опублікували нові фото королеви Великобританії Єлизавети II з її сином принцом Чарльзом. Знімки, зроблені королівським фотографом Крісом Джексоном, опублікував Букінгемський палац на сторінці в Instagram.