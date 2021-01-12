Нікітюк повеселила мережу відео зі своєю фігурою після свят

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками веселим відео, на якому позує в купальнику. Так, знаменитість показала свою фігуру після новорічних свят.

Відповідний ролик Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Жінку засипали коментарями (щоб подивитися кадр, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на відео телеведуча постала перед підписниками в роздільному чорному купальнику і показала, який має вигляд її фігура після свят.

Потім ззаду знаменитості з'явилася дівчина Оля, яка за проханням Нікітюк стягнула руками її талію, щоб візуально вона мала менший вигляд.

Як виглядає фігура Лесі Нікітюк Скриншот

Шанувальники бурхливо відреагували на ролик ведучої і подякували їй за такий гумор. Багато хто відзначив, що Нікітюк у прекрасній формі.

"Живий фотошоп", "Ахаха, найкраща", "Мені потрібна така Оля", "Ну свята ніяк не вплинули на фігуру", "Так тримати", "Клас, взяла на замітку", – пишуть люди в коментарях.

Лесю Нікітюк засипали коментарями Скриншот

Нікітюк нарвалася на компліменти в мережі Скриншот

Шанувальники Нікітюк захопилися її фігурою Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леся Никитюк часто приміряє на собі нові образи, один із останніх – зірка з'явилася з лисиною на шоу "Танці з зірками".