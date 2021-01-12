Никитюк повеселила сеть видео со своей фигурой после праздников

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором позирует в купальнике. Так, знаменитость показала свою фигуру после новогодних праздников.

Соответствующий ролик Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram. Женщину засыпали комментариями (чтобы посмотреть кадр, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео телеведущая предстала перед подписчиками в раздельном черном купальнике и показала, как выглядит ее фигура после праздников.

Затем сзади знаменитости появилась девушка Оля, которая по просьбе Никитюк стянула руками ее талию, чтобы визуально она казалась меньше.

Как выглядит фигура Леси Никитюк Скриншот

Поклонники бурно отреагировали на ролик ведущей и поблагодарили ее за такой юмор. Многие отметили, что Никитюк находится в прекрасной форме.

"Живой фотошоп", "Ахаха, лучшая", "Мне нужна такая Оля", "Ну праздники никак не повлияли на фигуру", "Так держать", "Класс, взяла на заметку", – пишут люди в комментариях.

Лесю Никитюк засыпали комментариями Скриншот

Никитюк нарвалась на комплименты в сети Скриншот

Поклонники Никитюк восхитились ее фигурой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк часто примеряет на себе новые образы, один из последних – звезда появилась с лысиной на шоу "Танці з зірками".