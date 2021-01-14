Нікітюк показала дорогу білизну: шанувальники оцінили

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала дорогу нижню білизну від відомого бренду Agent Provocateur.

Вона опублікувала знімок в ажурному чорному бюстгальтері моделі Ozella вартістю близько 6,5 тисяч гривень у себе в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я так завжди виглядаю з ранку. А ви?" – підписала фото Никитюк.

Її прихильники залишили 1,5 тисячі коментарів і більше 164 тисяч коментарів під знімком.

"Леся Іванівна, ви сексі гармата", "Красуня. Шикарна Ле", "Одна я дивлюся не на обличчя?", "Ну Леся, ну богіня", "Дуже красива", – написали в коментарях.

Телеведуча показала відверте фото. Леся Никитюк в Instagram

Скріншот. Леся Никитюк в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками забавним відео, на якому позує в купальнику. Так, знаменитість показала свою фігуру після новорічних свят.