Никитюк показала дорогое белье: поклонники оценили

Карина Бондаренко Люди 11:15, 14.01.2021 Обновлено: 11:43, 14.01.2021

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала дорогое белье от известного бренда Agent Provocateur.

Она опубликовала снимок в ажурном черном бюстгальтере модели Ozella стоимостью около 6,5 тысяч гривен у себя в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я так всегда выгляжу с утра. А вы?" – подписала фото Никитюк.

Ее поклонники оставили 1,5 тысячи комментариев и более 164 тысяч лайков под снимком.

"Леся Ивановна, вы секси пушка", "Красавица. Шикарная Ле", "Одна я смотрю не на лицо?", "Ну Леся, ну богиня", "Очень красивая", – написали в комментариях.

Телеведущая показала откровенное фото.
Леся Никитюк в Instagram
Скриншот.
Леся Никитюк в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором позирует в купальнике. Так, знаменитость показала свою фигуру после новогодних праздников.

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