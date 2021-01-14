Никитюк показала дорогое белье: поклонники оценили

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала дорогое белье от известного бренда Agent Provocateur.

Она опубликовала снимок в ажурном черном бюстгальтере модели Ozella стоимостью около 6,5 тысяч гривен у себя в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я так всегда выгляжу с утра. А вы?" – подписала фото Никитюк.

Ее поклонники оставили 1,5 тысячи комментариев и более 164 тысяч лайков под снимком.

"Леся Ивановна, вы секси пушка", "Красавица. Шикарная Ле", "Одна я смотрю не на лицо?", "Ну Леся, ну богиня", "Очень красивая", – написали в комментариях.

Телеведущая показала откровенное фото. Леся Никитюк в Instagram

Скриншот. Леся Никитюк в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором позирует в купальнике. Так, знаменитость показала свою фигуру после новогодних праздников.