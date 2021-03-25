Нікітюк похвалилася підтягнутим пресом у спокусливому купальнику. Фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала підтягнутий прес в світло-рожевому купальнику.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала свіжі знімки, на яких позувала у відкритому вбранні з величезним капелюхом на голові (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Також на ній була темна накидка з яскравим принтом, талію прикрашав тонкий ланцюжок, а на шиї було красиве намисто.

У підписі до фото Нікітюк не обійшлася без гумору та іронії:

"Іду на пляж, тому що не можна ховати таку красу. Це я про капелюх", – написала вона.

Шанувальники оцінили не тільки грандіозне вміння ведучої пожартувати над собою, а й приголомшливу фізичну форму. Ось, що вони пишуть в коментарях:

"Боже, нереальна", "Леся, це шикарно", "Боже...Ну краса українська!", "Твоя краса засліпила мені очі", "Шикарна", "Богиня", "Леся, ви дуже красива жінка".

У 2012 році Леся Нікітюк стала ведучою популярного тревел-проекту про подорожі "Орел і решка", замінивши Жанну Бадоєву. Вона вела програму з телеведучим Андрієм Беднякова. А в наступному році стартувало її авторське шоу про світ шоу-бізнесу – "Леся-ЗдЄся".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Нікітюк позувала в "зацілованих" колготках. Помітний малюнок можна побачити трохи вище коліна на розкішних довгих ногах. Свій образ знаменитість доповнила білою сорочкою-тунікою, піджаком молочного кольору і коричневими короткими шортами.