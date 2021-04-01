Названо 5 ключових моментів із мемуарів Шерон Стоун

Відома американська актриса, продюсер і колишня модель Шерон Стоун у своїй автобіографічній книзі зізналася, що в її житті було кілька поворотних подій. Наприклад, скандальна сцена в "Основному інстинкті" чи збільшення грудей без її згоди.

За словами знаменитості, в дитинстві та юності у неї були складні стосунки з матір'ю. Жінка "виховувала" маленьку дочку за допомогою ременя. Пробачити таке своїй мамі Шерон змогла лише в зрілому віці, пише BBC.

У сцені з допитом у фільмі "Основний інстинкт" Стоун змусили обманом зняти нижню білизну. Учасники знімальної групи пояснили таку необхідність тим, що білий колір трусів може засвітити плівку. Пізніше актриса дала ляпаса режисерові за нахабний обман.

Зірці збільшили груди без її згоди під час реконструктивної хірургії після видалення пухлин. Хірург заявив Шерон, що "з великим бюстом вона буде виглядати набагато краще".

Операція зі збільшення грудей стала причиною появи безлічі проблем зі здоров'ям. У мемуарах актриса пише, що коли одного разу лежала в лікарні, то "бачила світло в кінці тунелю". Потім вона прокинулася вже у відділенні невідкладної допомоги.

Ще одним поворотним моментом свого життя Стоун вважає день, коли в 1996 році її номінували на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі 1995 року "Казино".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Шерон Стоун зізналася, що її з сестрою ґвалтував дідусь. Вона розповіла, що разом зі своєю сестрою Келлі в юному віці пережила сексуальне насильство з боку близького родича.