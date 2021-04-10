Названа дата похорону принца Філіпа: Гаррі приїде на прощання без Маркл

Похорон чоловіка королеви Єлизавети II, герцога Единбурзького Філіпа відбудуться 17 квітня.

Як повідомили у Букінгемському палаці, церемонія розпочнеться о 15:00 за місцевим часом в каплиці Святого Георгія у Віндзорі (16:00 за Києвом).

Відзначається, що Єлизавета II затвердила 8-денний національний траур, який триватиме до похорону. Королівська родина дотримуватиметься траура два тижні.

На похоронах будуть присутні члени королівської сім'ї, зокрема й принц Гаррі, який прилетить з США. Меган Маркл за рекомендацією лікаря утримається від поїздки, передає standard.co.uk.

Відзначається, що похорон принца Філіпа транслюватиметься по телебаченню. Доступу для публіки не буде. Через пандемію коронавірусу кількість учасників церемонії буде обмежено. Крім носіїв труни, декана Віндзора і архієпископа Кентерберійського, на похороні будуть присутні 30 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії 9 квітня помер чоловік королеви Єлизавети ll принц Філіп у віці 99 років. Він не дожив два місяці до свого 100-річчя.