Найкрасивішим чоловіком планети визнали шведського блогера: як він виглядає

Софія Ковнір Люди 15:23, 29.12.2020

Популярного шведського блогера Фелікса PewDiePie Чельберга визнали найкрасивішим чоловіком на планеті. У рейтингу Independent Critics він обігнав багато знаменитостей.

На другому місці опинився учасник музичного гурту BTS Кім Тхехен, на третьому – австралійський актор Кріс Хемсворт. Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі TC Candler (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, четверте місце посів ще один учасник гурту BTS Чон Джонгук, на п'ятому місці опинився британський актор Генрі Кавілл.

Варто відзначити, що в рейтинг також потрапили і інші відомі актори, моделі, музиканти та спортсмени.

Фелікс PewDiePie Чельберг
Instagram Чельберга
Блогер Фелікс PewDiePie Чельберг
Instagram Чельберга

  • Нагадаємо, Фелікс PewDiePie Чельберг – це шведський відеоблогер і діяч шоу-бізнесу, творець однойменного каналу на YouTube.

  • 25 серпня 2019 року його канал подолав позначку в 100 мільйонів підписників

  • Також йому була вручена червона діамантова кнопка за подолання такої кількості шанувальників.

Шведський блогер Фелікс PewDiePie Чельбер
Instagram Чельберга
Як виглядає Фелікс PewDiePie Чельберг
Instagram Чельберга

Як повідомляв OBOZREVATEL, престижний американський глянець People назвав ім'я найсексуальнішого чоловіка планети в 2020 році. Ним став 33-річний темношкірий актор Майкл Б. Джордан.

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