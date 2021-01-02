Полякова в "Дизель шоу" і Ротару в "Кварталі": де виступали знаменитості в новорічних шоу

Попри пандемію коронавірусу, більшість знаменитостей все ж виступили зі своїми хітами на новорічних шоу. Виконавши свої хіти в Росії, такі зірки як Ані Лорак, Світлана Лобода і Софія Ротару, вирушили в Україну для зйомок новорічних шоу.

Цьогоріч українські телеканали підготували особливу програму передач. Глядачів чекали як гумористичні шоу, так і музичні концерти за участю улюблених виконавців. Так, у ТОП шоу потрапили: "Дизель шоу" на каналі "ICTV", "Вечірній квартал на каналі" 1+1", "Новорічна ніч на каналі Україна", " Місце зустрічі. Новий рік "на каналі Інтер".

Наприклад, новорічна концертна програма "Дизель шоу" виграла у "Вечірнього Кварталу" в рейтингу переглядів у новорічну ніч. Крім того, представники "Дизель Студіо" зазначили, що побудували своє шоу виключно на своєму гуморі й патріотично налаштованої частини української естради. На шоу виступили такі артисти: Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Оля Полякова, гурти ТНМК та Антитіла, Генадій Вітер, гурти СКАЙ і Freedom Jazz, співачка YAGODA.

Дивитися всі випуски новорічного концерту "Дизель шоу":

А ось гумористичну концертну програму "Вечірній Квартал" дивилися цього року менше, ніж попереднього. У новорічному шоу заспівали: Софія Ротару, Надя Дорофєєва, MONATIK, Воплі Відоплясова, MOZGI, Тіна Кароль, Наталія Могилевська.

Дивитися онлайн концертну програму "Вечірній Квартал":

У новорічне шоу "Місце зустрічі. Новий рік" на каналі Інтер запросили виступити українських артистів, які вже тривалий час проживають у Росії. Так, заспівали пісні на честь Нового року дует "Анна-Марія", Ані Лорак, Loboda, Таїсія Повалій, Макс Барських. Також з'явилися на сцені: Андрій Кравчук, Ольга Ракицька, Вадим Олійник, Козловський, Софія Ротару, Олег Винник, Ірина Білик, Monatik, Злата Огневич, Влад Ситник, Володимир Гришко, Віталій Козловський, Міла Нітіч, Світлана Тарабарова.

"Новорічна ніч на каналі Україна" показало святкове шоу, яке вели Оля Полякова та Володимир Остапчук. Виконали свої хіти на сцені: Verka Serduchka, Олег Винник, Леся Нікітюк, THE HARDKISS, MONATIK, Сергій Бабкін, Анатолій Анатоліч, DOROFEEVA, DZIDZIO, Макс Барських, Оля Полякова, GROSU, Олег Кензов, Tayanna, NK, DANTES, ALEKSEEV, Наталя Могилевська, Санта Дімопулос, Jerry Heil, НеАнгели, Артем Пивоваров, Оля Полякова, MOZGI, Злата Огневич, KADNAY, Даша Астаф'єва, KAZKA.

Дивитися онлайн "Новорічну ніч на каналі Україна":

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн випустив новорічний вогник "Годный год" із Дорофэєвою, Сердючкою і Чапкісом.