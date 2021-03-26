Модель Елізабет Герлі яскраво привітала Елтона Джона з 74-річчям. Фото

Британська модель Елізабет Герлі вирішила привітати співака Елтона Джона з днем народження за допомогою соціальних мереж.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому сидить на піаніно і охоплює ногами співака. А він у цей час намагається грати.

Зазначимо, що на знімку Герлі позує в мінісукні з глибоким декольте і пір'їнками. Доповнила вона такий відвертий образ босоніжками-гладіаторами на високих підборах.

А ось Елтон сидить за піаніно в червоному костюмі і білій сорочці. Також він одягнув темні сонцезахисні окуляри, які прикрашені стразами.

"З днем народження, славний Елтоне Джоне. Ти робиш моє життя яскравішим", – підписала фото Елізабет.

Елізабет Герлі вирішила привітати співака Елтона Джона Instagram/Елізабет Герлі

Елтон Джон народився 25 березня 1947 року. Він зробив помітний вплив на розвиток легкого року. Співак настільки полюбився публіці, що за всю свою кар'єру зміг продати в США і Великобританії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

Крім того, у 1980-х роках він заснував Фонд Елтона Джона з боротьби зі СПІДом. Уже через рік після відкриття він став організатором щорічної вечірки Фонду. Надалі вона стала однією з найпрестижніших Оскар-вечірок у голлівудській кіноіндустрії.

Також Елтон Джон завжди захищав права ЛГБТ-спільнот. Більше того, він сам зізнався, що є геєм. 21 грудня 2005 року він вступив у цивільний шлюб з Девідом Фернішем. Але офіційно узаконити свої стосунки вони змогли після того, як одностатеві шлюби стали законними в Англії і Уельсі у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кар'єрний шлях Елтона Джона був тернистим. А ось його костюми заслуговують на окрему увагу.