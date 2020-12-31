Мішина, Дорофєєва та інші українські зірки, яким 2020 рік кардинально змінив життя
У 2020 році "Холостячка" Ксенія Мішина нарешті знайшла своє кохання, а Надя Дорофєєва вирішила почати сольну кар'єру і не прогадала.
Минаючий рік був сповнений поганих і хороших подій у вітчизняному шоу-бізнесі, які привели до різних наслідків. Так, актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Мішина стала учасницею першого сезону шоу "Холостячка", який подарував їй справжню любов – Олександра Еллерта, а Володимир Остапчук зі скандалом розлучився з Оленою Войченко і одружився на коханій Христині. У кого ще з українських зірок відбулися доленосні події у 2020 році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Розлучення Аліни Гросу
Рівно через півроку після казкового весілля в Італії чоловік Аліни Гросу оголосив, що йде до іншої жінки. Гросу зізналася, що їй довгий час було соромно повідомляти близьким, шанувальникам і пресі про розрив. Тому вона тримала це в таємниці аж до вересня 2020 року.
За словами артистки, Комков спочатку запропонував пожити окремо, а пізніше і зовсім заявив, що ніколи не любив Аліну.
Розлучення і весілля Володимира Остапчука
У березні 2020 року шоумен офіційно розлучився з дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу. Уже в травні Остапчук представив громадськості кохану Христину Гірняк, з якою познайомився на весіллі в Італії минулого року. У жовтні пара зіграла пишне весілля в ресторані під Києвом, на якому Володимиру було складно стримувати почуття.
Сольна кар'єра Наді Дорофєєвої
Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) оголосили про розпад групи "Время и Стекло", а вже через кілька місяців Надя заспівала сольно. Її перший сингл "Горит" увійшов в топ-чарт світового Shazam, а кліп набрав мільйони переглядів у мережі YouTube. Крім цього, Дорофєєва стала першою українською артисткою в 2020 році, що займала перше місце в рейтингу Apple Music більше кількох тижнів.
Кохання Ксенії Мішиной
Після проекту "Холостячка" Мішина і Еллерт зберегли відносини. Судячи з публікацій знаменитостей у соцмережах, їхнє кохання тільки міцніє з кожним днем. Актриса повідомила на своїй сторінці, що поруч з Олександром відчуває себе вільно і комфортно, тому було прийнято рішення з'їхатися. Також відомо, що пара зустріне разом Новий рік у Карпатах під час невеликої міні-відпустки.
Танцювальний тріумф Юлії Санін
Солістка відомого українського гурту "The Hardkiss" вирішила взяти участь в шоу "Танці з зірками", не дивлячись на те, що за словами самої Саніної, з танцями її нічого не пов'язує. Так, вже через кілька ефірів Юлія відчувала себе на паркеті як риба в воді і отримувала найвищі бали від суддів. Після завершення сезону, співачка стала значно частіше фігурувати в заголовках ЗМІ, на екрані і в журналах. Крім того, аудиторія Instagram Саніної зросла до понад 645 тис. підписників.
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